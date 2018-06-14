خاصية جديدة لـ”فيسبوك” تتيح لك التجول داخل ذكرياتك

أتاح موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من التجول داخل ذكرياتهم على التطبيق، وهي امتدادا لخاصية “On this Day”، التي طرحها قبل بضع سنوات، والتي تذكرك بما نشرته في نفس اليوم كل عام عبر حسابك.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الخاصية الجديدة في فيسبوك تحمل اسم “الذكريات” أو “Memories”، وتتيح للمستخدمين التجول في الذكريات الخاصة بهم.

وقالت الشركة إن قسم Memories الجديد متاح على موقع وتطبيق فيسبوك بداية من ،اليوم الثلاثاء، وللوصول إليه سيكون على المستخدم الضغط على علامة التبويب “On this Day” على الجانب الأيسر من نسخة سطح المكتب الخاصة بفيسبوك أو أسفل يمين التطبيق على الهواتف الذكية.

ويتم تقسيم صفحة الذكريات إلى عدة فئات، إذ تعرض المشاركات السابقة والأمور التي قمت بها في نفس اليوم خلال السنوات الماضية، مثل عرض الأصدقاء، الذين قمت بإضافتهم في يوم معين، بالإضافة إلى تراكيب مقاطع الفيديو التي “تحتفى برفقة أصدقائك”.

ويظهر قسم آخر يسمى ” Recaps of Memories” مقتطفات موسمية أو شهرية من الذكريات، مجمعة في رسالة أو مقطع فيديو قصير، وستعرض “الذكريات التي ربما لم يلاحظها المستخدمون في وقت سابق من الأسبوع.

ووجد الباحثون أن الناس كانوا أكثر اهتمامًا بـ”التذكير بلحظات الحياة الممتعة والمهمة”، لهذا السبب يقول فيسبوك إنه يعمل على تحسين الميزة بحيث تظهر ذكريات إيجابية في الغالب وذكريات سلبية أقل.

وتقول فيسبوك إن 90 مليون شخص يستخدمون ميزة “On this Day” يوميا لرؤية ذكرياتهم والاطلاع على الأشياء التي شاركوها على فيسبوك، ووجد باحثون مؤخرا أن هذا النوع من التفكير يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مزاج الناس والرفاهية العامة.