حوت نافق في تايلاند ابتلع 80 كيساً بلاستيكياً

أعلنت وزارة الموارد البحرية والساحلية في تايلاند أنها عثرت على حوت صغير بالكاد على قيد الحياة وقد قام بتقيؤ خمسة أكياس من البلاستيك وفي حالة إعياء شديد بالقرب من الحدود مع ماليزيا. وقام فريق الأطباء البيطريين بمحاولة إنقاذ الحوت، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ونفق الحوت بعد دقائق من محاوله إسعافه، طبقاً لما ذكره موقع “سترايتس تايمز” الإخباري نقلاً عن صفحة إدارة الموارد البحرية والساحلية بتايلاند على “فيسبوك”.

وفي محاولة لكشف سبب الوفاة، وجد الأطباء بعد تشريح جثة الحوت 80 كيساً بلاستيكياً يبلغ مجموع وزنها نحو ثمانية كيلوجرامات في معدته، بحسب ما ذكر الموقع الاخباري. وقال ثون ثامرونغناساوات، عالم الأحياء البحرية ومحاضر في جامعة كاسيتسارت بتايلاند، إن الأكياس جعلت من المستحيل على الحوت تناول أي طعام، مضيفاً: “إذا كان لديك 80 كيساً من البلاستيك في معدتك، فسوف تموت”.

وأوضح ثامرونغناساوات في حوار لموقع “ذا ديلي ستار” الإخباري أن ما لا يقل عن 300 حيوان بحري، بما في ذلك الحيتان والسلاحف البحرية والدلافين، تنفق كل عام في المياه التايلندية بسبب ابتلاع البلاستيك.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت سلسلة تدابير بهدف الحد من الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في مسعى لتقليص كميات النفايات البلاستيك التي تغزو المحيطات. ويلزم المقترح دول الاتحاد الأوروبي بجمع 90 في المائة من زجاجات المياه البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة بحلول عام 2025، كما يلزم المنتجين بالمساعدة في تغطية تكاليف التنظيف وإدارة المخلفات.