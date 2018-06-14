بدعة صينية تدهش العالم

تواصل جمهورية الصين الشعبية العمل في صنع الطائرات المسيَّرة بدون طيار.

وبيَّنت صورة نُشرت مؤخرا على شبكة الإنترنت أن الصين أبدعت طائرة ضخمة بدون طيار.

وتُظهر الصورة تحليق هذه الطائرة التي تبدو مدهشة.

والتُقطت الصورة الأولى لهذه الطائرة على الأرض في عام 2015، بحسب الخبير العسكري الروسي يوري ليامين.

وتعتبر هذه الطائرة المعروفة باسم “النسر الرائع” من البدع السرية.

وتظل مواصفاتها وخواصها قيد الكتمان.

وتم تحديد حجمها وأبعادها على وجه التقريب استنادا إلى صور التقطها القمر الصناعي “غوغل يورث”. ووفق تلك الصور يبلغ باع جناحها نحو 40 مترا، ويقارب طولها 14 مترا.

وأنتجتها شركة شنغهاي ،ومن المعروف أن شركة صينية أخرى هي “تشاندو” تقوم الآن بصنع طائرة مسيرة ضخمة من نفس الفئة أطلق عليها اسم “التنّين الطائر”.