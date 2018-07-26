الكشف عن أصل “الطفل الفضائي” الذي عثر عليه في الصحراء

عثر على بقايا “الطفل الفضائي”، ملفوفة في قماش، قبل حوالي 15 عاما بالقرب من كنيسة مهجورة.

وتم اكتشاف هذا الهيكل العظمي الغريب ذو جمجمة مخروطية في صحراء أتاكاما في تشيلي منذ حوالي 15 عامًا، حيث أصاب العلماء بدهشة كونه يمتلك 10 أضلاع في قفصه الصدري بدلا من 12.

وقال بعض الخبراء أن هذا المخلوق قدم إلى الأرض نتيجة لتحطم سفينته الفضائية، ومع ذلك فإن هذه النظرية لاتزال بعيدة عن الحقيقة، وفقا لصحيفة “ديلي ستار”.

وفي بداية الأمر، قال العلماء أن الهيكل يعود إلى طفلة صغيرة مصابة بعدة طفرات وراثية مرتبطة. ووفقا لتقديراتهم، فقد تراوح عمر الطفلة ما بين 6 و 7 سنوات، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن عمرها أقل من 4 أشهر.

وخلص فريق من المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة إلى أن الهيكل العظمي المسمى باسم “أتاكاما” هو جنين عمره 15 أسبوعًا. وعلى ما يبدو، كانت نتيجة لإجهاض الأم، وهو ما يفسر عدم وجود أضلاع كاملة، ويعود الشكل المخروطي للجمجمة لعدم تشكلها بالكامل.

يشار إلى أنه قد تم العثور على الهيكل العظمي في 19 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003 من قبل، أوسكار مونيوز، أثناء البحث عن عناصر ذات قيمة تاريخية بالقرب من كنيسة مهجورة، حيث لم يتعدى طوله 15 سم.