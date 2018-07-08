الضوء السائل”.. ثورة جديدة يمكنها إنقاذ العالم

توصل فريق بحثي إيطالي إلى تقنية جديدة أطلق عليها “الضوء السائل”، والتي يمكنها أن تحدث ثورة جديدة التي بدورها يمكن إنقاذ العالم.

وقال موقع “ساينس آليرت” العلمي المتخصص إن الباحثين في معهد “نانوتيك” لتقنية النانو في إيطاليا توصلوا لأول مرة لإمكانية تخليق “الضوء السائل” في درجة حرارة الغرفة.

ووصف العلماء “الضوء السائل” الجديد أنه أول مزج يحدث بين الضوء والمادة.

ويمتلك هذا “الضوء السائل”، الذي تم تخليقه عن طريق مكثبات “بوز-أنيشتاين”، خصائص فريدة من نوعها، حيث أنه لا يحتوي على أي درجة من درجات الاحتكاك أو اللزوجة، وهو ما يمكن توصيفه حاليا بـ”الحالة الخامسة للمادة”، التي تسمح لهذا “الضوء السائل” بالتدفق فعليا حول العناصر والأركان، من دون التأثير عليه.

ووضح الباحثون الفكرة بقولهم “الضوء العادي هو عبارة عن موجة تسافر دوما في خط مستقيم، وهو ما لا يسمح للعين بالرؤية حول الزوايا والأركان لأي عنصر أو مادة”.

وتابعوا “لكن الضوء السائل يتصرف كالسائل، بحيث يمكنه التدفق حول الكائنات أو العناصر وكافة أركانها وجعل رؤيتها متاحة للجميع”.

وقال الباحث الرئيسي لذلك الكشف العلمي، دانييل سانفيتو: “الملاحظة الاستثنائية في عملنا هو أننا تمكنا من تخليق الضوء السائل في درجة حرارة الغرفة، وكلما زادت الحرارة لم يتأثر تخليق الضوء السائل بشيء، وهو ما مكنا من الجمع بين خصائص الفوتونات [الجزيئات الصغيرة من الضوء] بكتلتها الفعالة الخفيفة والسريعة وخصائص السوائل المرنة”.