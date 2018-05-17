اكتشاف آثار حضارات قديمة في الجليد

اكتشف فريق علمي دولي في عينات الجليد المأخوذة من جليد غرينلاند آثار انبعاث الرصاص أعوام 800-1100 ميلادية.

ويفيد موقع Phys.org أن عمر رواسب هذا المعدن الثقيل يرتبط بفترة ازدهار وسقوط الحضارات الأوروبية القديمة. وأن سبب وجود هذا العنصر في الهواء الجوي ناتج من عمليات استخراج ومعالجة الخامات المعدنية للرصاص والفضة في اليونان والإمبراطورية الرومانية. وقد ترسبت دقائق هذا المعدن مع الغبار وقطرات الماء في الجليد.

يعتقد العلماء أن القسم الأكبر من الرصاص انتشر في الوسط المحيط بسبب عمليات استخراج الفضة التي استخدمت في صك النقود. وهذا يسمح بتأكيد وجود العلاقة بين مستوى الرصاص في الجليد والأوضاع الاقتصادية خلال تلك الفترة.

فقد ازداد انتشار المعادن الثقيلة في الوسط المحيط منذ عام 900 قبل الميلاد، عندما وسع الفينيقيون شبكة الطرق التجارية غرب البحر الأبيض المتوسط. فقد كان الحد الأقصى للتلوث خلال ازدهار الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول والثاني الميلادي.

كما لاحظ العلماء أن مستوى الرصاص ينخفض تدريجيا مع انتشار وباء الطاعون وخلال الحروب والأزمات السياسية. واتضح أن مستوى الرصاص انخفض إلى الربع في السنوات الثمانين الأخيرة من عمر الإمبراطورية الرومانية.