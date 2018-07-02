وكيل سمو الامير؛ يستقبل وفدا امريكيا عالي المستوى

اعلام المجلس

استقبل السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) وفدا عالي المستوى من الحكومة الأمريكية. وذلك اليوم الاحد الموافق 2018/7/1 في قصر الامارة في الشيخان. وبحضور سماحة البابا شيخ والنائبة فيان دخيل والسيد كريم سليمان عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الروحاني والسيد علي خدر الياس (مدير مكتب المجلس الروحاني).

في بداية اللقاء رحب جناب وكيل سمو الامير بالوفد الزائر قائلا: سعدنا بزيارتكم لنا اليوم. وانه محل فخر واعتزاز ان نلتقي بهذا الكم من المسؤولين الامريكان.

مضيفا بان: الايزيديون هم اكثر شعب تعرض للابادة الجماعية ولكارثة انسانية بعد احتلال داعش لمناطقهم.

مبينا السيد حازم تحسين: ان اجتياح داعش لمناطقنا خلف وراءه اكثر من 3000 الالاف مخطوفة ومخطوف لدى التنظيم الارهابي واكثر من 400 الف مشرد في مخيمات النزوح منذ 2014/8/3.

وتسأل السيد وكيل سمو الامير من الوفد نريد ان نعرف ماذا ستعملون انتم للايزيديين؟

وكما طالب السيد حازم تحسين سعيد بالمساعدة من اجل توفير بيئة آمنة للايزيديين من اجل العودة مرة اخرى لمناطقهم واعادة الحياة لها من خلال توفير مستلزمات العيش الكريم في شنكال. واعطاء تطمينات للايزيديين العائدين لمناطقهم في بعشيقة وبحزاني.

مشددا على اهمية ان تعطي الحكومة الامريكية اهتمام اكبر للايزيديين ولباقي الاقليات في العراق للعيش بامان وسلام.

وضم الوفد الامريكي كل من مارك كرين (مدير عام الوكالة الدولية للتنمية usa) والسيد دوكلاس سيليان(السفير الأمريكي في العراق). والسفير سامونيل براون بك (مكتب الحريات الدينية الدولية) وجيف فور تنبيري (عضو كونكرس) وفرانك دولف (عضو كونكرس) وسارامكين من (مكتب نائب الرئيس) وستيفاني وابيش (مستشار في مكتب نائب الرئيس). وشاري اولدي(القنصلية الأمريكية في اربيل) و كرسي سميث.