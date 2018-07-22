وكالة أمريكية: عدد قليل من الإيزيديين عادوا إلى ديارهم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: عدد قليل من الكورد الإيزيديين عادوا إلى ديارهم

رووداو- أربيل: أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيد) في بيان لها أن “عدداً قليلاً من الكورد الإزيديين عادوا إلى ديارهم في سنجار وأطرافها في الفترة الماضية”.

اعتماداً على بيانات المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، ذكرت يو إس أيد في بيانها أن 52100 فقط من الكورد الإزيديين عادوا إلى سنجار، وأن 20% فقط منهم عادوا إلى مناطق جنوب جبل سنجار، التي تضم مدينة سنجار وقراها.

وجاء في بيان المنظمة الأمريكية أن مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، عندما زار العراق رفقة ممثلين عن الحكومة الأمريكية في تموز الحالي، التقى العوائل الكوردية الإزيدية النازحة وشخصيات سياسية ودينية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.

وقالت يو إس أيد، في بيانها، إن الهدف من تلك اللقاءات هو التوصل إلى الخيارات المتاحة للحكومة الأمريكية، لتتمكن من خلالها من مساعدة الكورد الإزيديين على العودة إلى مناطقهم.