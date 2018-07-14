وفد من منظمة R.S.O لحقوق الانسان يلتقى القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية لدى اقليم كوردستان

إعلام منظمة R.S.O لحقوق الإنسان

التقي صباح يوم الخميس المصادف ١٢/٧/٢٠١٨، وفد من منظمة R.S.O لحقوق الانسان، السيد هيثم صالح ابو الفول القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية لدى اقليم كوردستان، في مقر القنصلية في اربيل العاصمة.

وتم خلال اللقاء بحث الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المدنيين والايزديين بشكل خاص واوضاع النازحين عامة والناجيات الايزديات ، كما تم التطرق الى قضية المخطوفين الايزديين الباقين في قبضة داعش لحد الان ودور المجتمع الدولي في انقاذهم وانهاء هذه المأساة الانسانية.

وتم خلال اللقاء التاكيد على دور المملكة الاردنية الهاشمية في محاربة الارهاب ودعم النازحين.

اربيل /13/يوليو /2018