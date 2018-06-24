“ورشة عمل حول فهم تطور الدماغ” في مركز لالش الشيخان

لالش شيخان بالتنسيق مع منظمة (IRC) يقيم ورشة عمل حول فهم تطور الدماغ

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الأحد المصادف 24/ 6/2018 اختتم مركز لالش / الشيخان و بالتنسيق مع منظمة IRC ورشة عمل لـ (22) مشاركاً حول فهم تطور الدماغ في قاعة مركز لالش / الشيخان والتي استمرت لمدة يومين و لفترة ساعتين من الساعة (10) إلى الساعة ( 12 ) في كل يوم.

ففي اليوم الأول أستعرض الأستاذ (مهند محمد سليمان) أهم المراحل الأساسية التي يمر بها الدماغ و كيفية تطوره منذ الولادة و العوامل المؤثرة عليه و بعض الأمراض التي يصيب بها الدماغ البشري ، و في اليوم الثاني بيّن الأستاذ (علي حسين ) بعض المشاكل التي يمر بها الدماغ عبر مراحل نموه و تطوره و كيفية معالجتها و أستعرض بعض النماذج العالمية مثل النمو البطيء للدماغ و الطفرات الوراثية و البيئة التي تؤثر على الدماغ …. إلخ ، و من خلال هذه الورشة طرح المشاركون فيها بعض الأسئلة حول موضوع الورشة و تمت مناقشتها من قبل المحاضرين و المشاركين في هذه الورشة و الإجابة عليها من قبل السيد المحاضرين ، و في ختام الورشة شكر كل من المشاركين فيها و الأستاذين المحاضرين جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه الدائم مع المنظمات و إقامة هكذا نشاطات التي ترفع من مستواهم الثقافي.