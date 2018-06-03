وجهاء ديربون يثمنون دور مركز لالش بدعمه لمناطقهم

اعلام مركز لالش /دهوك

زار الْيَوْمَ مجموعة من وجهاء والشخصيات الاجتماعية بمنطقة ديربون مركز لالش وقدموا اثناء زيارتهم جميل الشكر و الامتنان لمركز لالش الثقافي و الاجتماعي لما اداه من دور بدعمهم المستمر للمناطق الايزدية.

و أكد ريزان كجل مدير مكتب لالش في ديربون بان الغاية من هذه الزيارة هي تقديم الشكر من قبل أهالي المنطقة لمركز لالش وخصوصا السيد الشيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش لدعمهم المستمر ومتابعته لاحتياجات تلك المناطق .

من جانبه رحب السيد شيخ شامو بالوجهاء الحضور مؤكدا بان دعم و مساندة مناطقنا خصوصا في مجال الاجتماعي احد من أهداف مركز لالش كما و بين الشيخ بانه سيستمر على هذا النهج لخدمة بني جلدتي بقدر المستطاع.