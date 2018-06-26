نداء الى الجهات الأمنية ذات العلاقة في محافظة كركوك

الباحث/ داود مراد ختاري

قبل شهرين قتل المجرم الداعشي (دحام حاجي حزام/ من أهل ناحية الزاب/ قضاء الحويجة) المنشور صورتين له (الصورة الاولى جالس والثانية مقتول من قبل الجهات الامنية والعسكرية في مناطق الحويجة) كان بحوزته مالية الدواعش في الحويجة.

وفي اتصال مع مجموعة من الناشطين من أهل ناحية الزاب ومنهم الناشط (مهيب القيسي) أكدوا بأن هذا المجرم قد سبى إمرأة ايزيدية تبلغ من العمر حوالي (33) عاماً وقتلها لرفضها الانصياع لرغبات هذا المجرم، وباع ابنتها البالغة من العمر (11) عاماً الى داعشي آخر، ودفنها صهره الداعشي واسمه (محمد سلمان نجم ) من ناحية الزاب أيضاً بعد حرق ملابسها ومستمسكاتها وقد القي القبض عليه من قبل القوات الامنية في كركوك بأمرة الملازم الأول علي السبيل يوم الأحد 24- 6-2018 .

في البداية نشكر جهودكم بمكافحة الارهاب والقضاء على الفكر الداعشي ونرجو منكم التحقيق مع المجرم (محمد سلمان نجم) والمنشور صورته ادناه (الصورة من صفحة الاعلام المقاوم) لمعرفة أسم المرأة الايزيدية التي استشهدت على يد المجرم (دحام) ومكان دفنها ومصير ابنتها، وشكراً لتعاونكم مع أهل الضحايا .