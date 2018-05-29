نجل سمو يقدم واجب التعزية لعائلة المرحومة شيزان خالد ويتفقد اصحاب الخيم المحروقة

اعلام المجلس

تفقد السيد بلند سعيد تحسين(نجل سمو الامير تحسين سعيد علي). العوائل الثلاث التي حرقت خيمهم في مخيم خانك. وقدم لهم مساعدة مالية لكل عائلة (100،000) مائة الف دينار.

وكما قدم جناب نجل الامير واجب التعزية لعائلة الفقيدة شيزان خالد خيرو التي ذهبت نتيجة هذا الحريق وقدم لهم تعازي سمو الامير تحسين سعيد علي. وتمنى ان تكون خاتمة الاحزان. وقدم لها تعزية بمبلغ (200،000) مائتان الف دينار. علما بان هذه الخيرات هي من صندوق الأمير تحسين سعيد لخيرات الايزيدية.

ووعدهم السيد بلند باستحصال مستمسكاتهم الرسمية لدى الدوائر الحكومية التي فقدوها اثناء الحريق.

ورافق السيد بلند سعيد تحسين بك في هذه الزيارة العم نرمو زيدو والسيد حازم حيدر المجيور. وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2018/5/29.