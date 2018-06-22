نجل سمو الامير يستقبل طالبات التمريض في الشيخان.

اعلام المجلس

لمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي (2017/2018). استقبل السيد بلند سعيد تحسين (نجل سمو الامير تحسين سعيد علي) عدد من طالبات التمريض في معهد التقني في الشيخان. وذلك في قصر الامارة في الشيخان. اليوم الخميس الموافق 2018/6/21.

وخلال اللقاء اكد السيد بلند سعيد على اهمية مواصلة الدراسة والعلم للشباب الايزيدي بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

مبينا كوننا بحاجة الى كوادر علمية في كافة مجالات الحياة والصحية بشكل اساس.

موضحا بان سمو الامير تحسين سعيد علي كان من اول الداعمين للاتحاق الايزيديين في المدارس منذ اربعينيات القرن الماضي.