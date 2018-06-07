نجل سمو الامير؛ يقدم مساعدة مالية لطالبات التمريض

اعلام المجلس

بغية دعم الطلبة الايزيديين في الجامعات والمعاهد لاكمال مسيرتهم الدراسية.

وزع السيد بلند سعيد تحسين (نجل سمو الامير تحسين سعيد علي)؛ مبالغ نقدية ل (١٢) طالبة من اعدادية التمريض في دهوك. من صندوق الامير تحسين سعيد علي لخيرات الايزيدية. وذلك في قصر الامارة في الشيخان. اليوم الخميس 2018/6/7.

واشاد السيد بلند بجهود الطلبة الايزيديين في الجامعات والمعاهد وتفوقهم الدراسي مما ترك صورة ايجابية عن مثابرة وتفوق الطلبة الايزيديين واهتمامهم بمسيرة العلم والتعليم رغم ظروفهم الصعبة.