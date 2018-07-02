مهرجان شنكال الفلكلوري و الفني الثالث

برعاية السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش و عضو برلمان كوردستان اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع فرقة كرعزير مهرجان شنكال الفلكلوري و الفني ٣ . وذلك في قاعة لالش شاريا بحضور راعي المهرجان السيد شيخ شامو و السيد قادر قاجاغ مسؤول الفرع ١٧ للحزب الديمقراطي الكوردستاني والسادة مسؤولي الدوائر الحكومية و الامنية في المنطقة و جمع غفير من الأهالي.

تضمن فقرات المهرجان

١ . الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

٢ . كلمة المهرجان .

٣ . كلمة الشيخ شامو راعي المهرجان .

٤ . كلمة ممثل الشعراء و الفنانين.

٥ . عرض فلم وثائقي عن الغناء الفلكلوري الشنكالي.

٦ . تقديم لوحة لدبكة شنكالية من قبل فرقة كرعزير.

٧ . القاء محاضرة عن الفلكلور الشنكالي و الفنانين الشنكاليين من قبل الأستاذ سعيد جردو .

٨ . فقرة الغناء الفلكلوري الشنكالي و التي شارك فيها نخبة من الشعراء و الفنانين الشنكاليين الذين لامسوا الجراح و الاحاسيس العميقة لحب الارض و الثرات.

وفي نهاية المهرجان تم تكريم اعضاء فرقة كرعزير من قبل مسؤول الفرع ١٧ السيد قادر قاجاغ. وتم تكريم الفنانين من قبل راعي المهرجان السيد شيخ شامو .