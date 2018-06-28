مصدر يكشف عن نشوب خلاف داخل ادارة قضاء سنجار والسبب!!

وكالات/ كشف مصدر محلي في محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، عن نشوب خلاف داخل ادارة قضاء سنجار، المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، ان ‘خلافات نشبت داخل الحكومة المحلية في قضاء سنجار ، بعد عرقلة القائممقام بالوكالة فهد حامد عمر، التحاق أعضاء مجلس القضاء لأداء عملهم داخل القضاء، فضلا عن منع التحاق القائممقام المنتخب ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، بعد أن منع من الالتحاق بعمله منذ سيطرة الحكومة الاتحادية على القضاء الذي كان يعد من المناطق المتنازع عليها’.

وأوضح المصدر أن ‘القائممقام بالوكالة مدعوم من قبل الحشد الشعبي، وهو من الايزيدية، لكنه تولى مهام إدارة القضاء بطريقة غير قانونية’.

وأعلنت قيادة لواء حماية ايزيدخان في سنجار، بداية حزيران الجاري، ان الحشد الشعبي طلب الاعتذار من قواته، عازياً طلب تسليم اسلحتهم ‘نتيجة سوء فهم’.

وكانت قيادة قوات حماية ايزيدخان في سنجار قد صرحت ان قوات الحشد الشعبي طلبت منها تسليم اسلحتها والخروج من سنجار.

وقال قائد لواء قوة حماية ايزيدخان حيدر ششو انه وبعد العديد من جولات التفاوض مع الحشد، طلب قادة الحشد الاعتذار منه واعلنوا انهم لم يكونوا يعلمون بان قوات حماية ايزيدخان تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان.