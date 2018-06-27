مسؤول في حكومة كوردستان يكشف عن تحرير 2075 من المختطفات الايزيديات منذ 2014

مازال هناك اكثر من 3 آلاف مختطف في قبضة داعش…

كشف رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان ، عن تحرير 3275 من المخطوفين والمختطفات من الايزيديين من قبضة داعش ، خطفهم مسلحو التنظيم حين هاجموا مدينة سنجار في الـ 3 من أغسطس/آب من العام 2014 ، فيما لازال هناك٣١٤٦ مختطفاً باقين في قبضة داعش .

دیندار زيباري، قال ان المكتب الخاص لرئيس حكومة اقليم كوردستان أسس مكتباً خاصاً بهدف متابعة ملف المختطفين الايزيديين وانقاذهم وخصص ميزانية خاصة لذلك ، مشيراً الى ان حكومة الاقليم اتخذت كل الاستعدادات لمساعدة المحررين وإعادة تأهليهم ودمجهم من جديد في المجتمع.

زيباري اوضح بالقول ، انه حتى الـ 23 من مايو/أيار 2018 تم انقاذ ٣٢٧٥ مختطفاً ، 2075 من هؤلاء من النساء والفتيات و336 من الرجال و956 من الاولاد ، فيما لازال هناك 3146 من المختطفين الباقين في قبضة التنظيم .

ديندار زيباري ، بيّن ان الكثير من اللواتي تم تحريرهن تعرضن لابشع انواع الانتهاكات على يد ارهابيي داعش ما أثّر كثيراً على حالتهن النفسية وهن بحاجة ماسة الى الرعاية ، لافتاً الى ارسال نحو 100 منهن الى المانيا لتلقي العلاج اللازم خاصة النفسي منه .

رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان ، طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة بمساعدة حكومة اقليم كوردستان في تحرير المتبقين من المختطفين الايزيديين و المختطفات والمساعدة في دعم وعلاج المحررين من قبضة داعش.