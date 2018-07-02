مسؤول بسنجار: هناك عناصر غير قليلة من PKK بالقضاء وإعلان الانسحاب لم يطبق

السومرية نيوز/ بغداد: اعلن مسؤول محلي في قضاء سنجار، ان هناك عناصر غير قليلة من حزب العمال الكردستاني (PKK) في القضاء، فيمنا اشار الى ان إعلان الانسحاب لم يطبق.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان “بقايا عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ليسوا قليلين، وأنّ إعلان الانسحاب لم يطبق”، مؤكداً وجود “تحركات لهذا الحزب، وتجمعات مثيرة للقلق بالنسبة لنا”.

وشدد المسؤول على أن “بقاء هؤلاء العناصر هو تهديد لأمن البلدة، ويجب انسحابهم منها، وخروجهم من شمال العراق، وألا يجعلوا منه ساحة لتصفية حساباتهم”، محملاً الحكومة المركزية “مسؤولية التعامل مع هذا الملف، وبسط سيطرتها على كافة المناطق، ومنع وجود أي جماعة تؤثر على أمن البلاد”.

وتابع “لا يمكن أن يستمر تحمل المدنيين لمسؤولية هذا الصراع، ودفعهم الثمن من سلامتهم وأمنهم وراحتهم”، لافتاً إلى أنّه “بسبب وجود هذا الحزب، والقصف التركي الذي يستهدفه، نزحت عشرات العوائل من ديارها، خوفاً على حياتها”.

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.