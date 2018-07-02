بتوجيه من السيد شيخ شامو.. مركز لالش يقدم الدعم لمدرسة القوالين في بحزاني

رعد طارق الياس/ رئيس مركز لالش بحزاني

يعتبر رجال الدين القوالين من اهم الشرائح الدينية داخل المجتمع الايزدي لما يقدموه من دور كبير في المراسيم والطقوس الدينية والفعاليات الاجتماعية الاخرى، ايضا هم من حافظوا على التراث والارث الديني والفلكلوري الايزدي، وحافظوا على الاقوال والنصوص الدينية الايزدية من الضياع.

ولديمومة بقاء هذه الشريحة المهمة وتطوير قدرات الراغبين ارتأى سماحة السيد رئيس القوالين عضو المجلس الروحاني الايزدي الأعلى قوال بهزاد سليمان سفو فتح مدرسة خاصة لمجموعة من الطلبة المبتدئين وخصص دار والده المرحوم قوال سليمان سفو ليكون مدرسة لهم والغاية هي تعليم وتخريج جيل جديد حيث التعليم يشمل كل الطقوس والمراسيم والتراتيل الدينية وحفظ الاقوال والتعلم على الدف والشبابة.

ومن هذا المنطلق ومع بداية فتح هذه المدرسة أوعز السيد شيخ شامو بدعم هذه المدرسة وقال ان من واجبنا في مركز لالش تقديم كل الدعم لهم فهم سيمثلون العمود الفقري للوسط الديني الايزدي في المستقبل ، حيث كلفنا من قبله في مركز لالش بحزاني بإعداد كشف بكافة احتياجاتهم بالتعاون مع ادارة المدرسة ووافق على الفور واوعز سيادته بتجهيزها كافة ..

صباح اليوم كان لنا زيارة للمدرسة والتقينا بالسيد نصر القوال القائم بالامور الإدارية في المدرسة وأوصلنا له وللطلبة ولكادر القوالين تحيات وتمنيات السيد شيخ شامو بالموفقية والنجاح وحرصه وحرص مركز لالش على دعمهم واستمرارية وديمومة عملهم، كما اطلعنا على المراحل الدراسية وتقسيم العمل واستمعنا الى المحاضرات واطلعنا على الجهود الكبيرة المبذولة.

بدورهم قدموا بالغ شكرهم وتقديرهم على الدعم والزيارة والتواصل ..

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018

Publiée par Raad Tariq Alyas sur Lundi 2 juillet 2018