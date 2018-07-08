مركز لالش خانك يكرم 100 من الطلبة الاوائل ومدراء المدارس

إعلام مركز لالش خانك

ضمن نشاطات مركز لالش /خانك و برعاية و دعم من السيد (شيخ شامو) رئيس الهيئة العليا لمركز لالش و عضو برلمان كوردستان قام مركزنا بتكريم الطلبة الاوائل في المدارس مجمع خانك لمرحلتين الاساسية والاعدادية والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة ومدراء المدارس.

وقد أقيمت هذه الفعالية على حديقة مركز لالش خانك في مساء اليوم السبت الموافق 7 _ 7 2018 وفي البداية وقف الحاضرون دقيقة صمت اجلالا على ارواح شهداء الكورد وكوردستان .

وبعدها القى السيد شيخ شامو كلمة بهذه المناسبة اكد فيها على دور الطلبة في المجتمع وخاصة المتفوقين ثم اشار الى دور مركز لالش فرع خانك في التكريم السنوي للطلبة الاوائل في كافة المراحل الدراسية كما تحدث عن الوضع الكوردستاني الراهن، واكد على دور المدراء والمعلمين في مواصلة العملية التربيوية رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقليم .

وبعدها تم تكريم مركزنا من قبل الاستاذ شيخ سليمان مدير مدرسة قصرئيزدين نيابة عن ادارات المدارس لدور مركز لالش في تكريم الطلبة الاوائل سنويا .

وفي الختام تم توزیع الهدايا على الطلبة المتفوقين ومدراء المدارس .