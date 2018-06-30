مركز لالش بعشيقة يكرّم المشرف التربوي شوان سلو عبدال

إعلام مركز لالش/ بعشيقه

تقديرا للجهود الاستثنائية التي بذلها المشرف الاختصاصي التربوي الأستاذ شوان سلو عبدال في نقل المراكز الامتحانية لطلبة سنجار ولكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ورفد هذه المراكز بهيئات المراقبه بالاساتذه من أبناء بعشيقه وبحزاني الغيارى. ..

وقام وفد من مركزنا في يوم الجمعة المصادف 29/6/2018 بتقديم شهادة شكر وتقدير موجهة من السيد شيخ شامو رئيس الهيئه العليا لمركز لالش دهوك وعضو برلمان أقليم كوردستان تثمينا لهذه المبادرة الرائعه من جنابه تجاه طلبتنا الأعزاء.

مع تمنياتنا للجميع الموفقيه والنجاح الدائم.