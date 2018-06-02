مركز لالش الشيخان يوزع هدايا على الأطفال اليتامى في كمب الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مـن أجـل زرع البسمة على وجـوه الأطفـال اليتامـى الأبريـاء ضحايـا الحـروب و الصراعات الـــذين لا يعرفون غير البراءة في هذه الحياة و تخفيف هموم التهجير و النزوح الذي طال أكثر مــن ثلاث سنوات و هم بعيدين عن مناطقهم دون مرح و اللعب مــــع أصدقائهم و حرمانهم من أبسط حقوقهم ،

زار وفد من مركز لالش / الشيخان كمب الشيخان لإحياء ذكرى يوم الطفل العالمي ، حيث أستقبل وفد مركزنا من قبل ممثل مدير الكمب السيد ( حسين علي ) و بعــــد الترحيب ألقى السيـــد ( آزاد مـــراد ) رئيس المركز كلمــة بهـــذه المناسبة

و بحضور عدد من عوائل الأطفال ذكر فيها أن الأطفال هم البذرة الأولى لبناء الأسرة و المجتمع و تطوره فمن الواجب علينا أن نهتم بهم و نقدم لهم ما يلزم أحتياجاتهم و خاصة فــي مجال التربيـــة و التعليم لكي يصبحوا قادة المستقبل ،

و بعدها قدم مركزنا هدايا لعدد من الأطفال اليتامى في كمب الشيــخان فزرعت البسمة علـــى تلك الوجوه الجميلة البريئة و في الختام شكـــرت عوائل الأطفال جهود مركـــز لالش / الشيخان و دوره الفعــال فـــي المنطقة و مساعدة النازحين

و بدورنا قدمنا جزيل الشكر لإدارة الكمب على توفير الأجواء الملائمة لإقامة النشاطات و الفعاليات و تقديم المساعدات للنازحين فيها .