مركز لالش / الشيخان يفتتح دورة تقوية لمادة الرياضيات

إعلام مركز لالش / الشيخان

مـــــن أجل أستغلال العطلة الصيفية و دعمــاً للطلبة و خاصة طلاب الصف الثاني عشر للحصول على الدرجات و المعدلات العالية لأن الطلبة عماد المستقبل و اللبنة الأساسية فـــي تطــور المجتمع و تقدمه و إزدهاره.

و ضمــن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان ففي يوم الأحد المصادف 8/7/2018 قــام مركــزنا بأفتتاح دورة تقوية لمادة الريـاضيــات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي (الدراسة الكــوردية) لــــ (20) طالـب و طالبــة فــي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخـــان و ستستـمــر الــدورة لمــدة (30) يومـاً و فـي كـل يوم محاضرتان و مدة كل محاضرة ساعة واحدة و التي سيقدمها المدرس (غـزوان رمضـان علـي)، حيث شكر الطلاب جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء المناسبين لهم لإقامة هذه الدورة و دوره الفعال و دعمه اللامحدود لشريحة الطلبة و على إقامة مثل هذه الدورات و النشاطات و الفعاليات .