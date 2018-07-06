مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني يقدم التهاني لمدير تربية بردرش

لمناسبة تنصيب الاستاذ (مهدي خليل امين) مديرا لتربية بردرش ، زار صباح هذا اليوم وفد من مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني مديرية تربية بردرش ، حيث في بداية اللقاء قدم السيد رعد طارق رئيس المركز باسمه ونيابة عن الهيئة الإدارية للمركز التهاني والتبريكات للاستاذ مهدي خليل بمناسبة تنصيبه مديرا لتربية متمنيا له كل الموفقية والنجاح في عمله الجديد بما يخدم العملية التربوية والتعليمية في منطقة بردرش وأطرافها .. وأضاف كما تعلمون تعتبر مدينتي بعشيقة وبحزاني منبعا للعلم والمعرفة والثقافة ومنها تخرج اوئل المعلمين واليوم تمتلك عددا كبيرا من المعلمين وغالبيتهم ضمن ملاك تربيتكم وندعو من هنا ان يكون الاهتمام والرعاية بهم بصورة اكبر .. بدوره رحب السيد مدير التربية بوفد مركز لالش مثمنا ومقيما عاليا دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي ونشاطاته وفعالياته المتميزة .. كما تطرق الجانبان الى العديد من المسائل التعليمية والتربوية والحرص على الرقي بها نحو الأفضل ومواكبة التطور العالمي في مجال العلم والمعرفة..