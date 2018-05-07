مركز لالش: الايزيديون شركاء للديمقراطي الكوردستاني تاريخيا ونضاليا ولنا استحقاقات

تحويل شنكال لمحافظة هو حق مكفول

خلال كلمة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان بمدينة دهوك، اشار سيادته الى ان من حق الايزيديين ان تتحول شنكال الى محافظة، مبينا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتفهم معاناة الايزيديين ويتفهم عتابهم وانتقاداتهم لانه من حق الاخ ان يعتب على من عليه عتب في اطار موضوعي.

ونحن في مركز لالش، نرى ان تحويل شنكال الى محافظة هو حق مكفول، لان وضع شنكال الجريحة لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه من مستقبل ضبابي، ولابد ان تعود الامور لنصابها.

والايزيديون هم شركاء حقيقيون للحزب الديمقراطي الكوردستاني المناضل، تاريخيا ونضاليا، ومناطقنا تعد احدى قلاع هذا الحزب العريق الذي يمثل شعلة وهاجة للكوردستانيين عامة وبضمنهم الكورد الايزيديون.

ونؤكد ان وضع شنكال الحالي لا يرضي اي صديق او محب للايزيديين، وان اعادة الحياة لها يتطلب تكاتف جميع الجهات ودعم لا محدود من قبل حكومة الاقليم، لان ما اصاب اهلنا هو نكبة وكارثة حقيقية فضلا عن انه عملية ابادة جماعية، وندعو حكومة الاقليم الى مضاعفة جهودها لاجل اقرار ذلك في المحافل الدولية.

ونشير الى ان الاحداث الاخيرة اثبتت انه لا بديل للايزيديين عن كوردستان حرة، ولا بديل عن الديمقراطي الكوردستاني ، ولا بديل لنا عن قوات البيشمركة مثلما لا بديل لنا عن قيادة الرئيس مسعود بارزاني، ولا بديل عن حكومة اقليم كوردستان الموقرة، وندعو ونطالب الى الاستمرار بالمطالبة لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الاتحادي بعيدا عن اية ضغوط محتملة، كي يختار اهلنا مصيرهم ويقرروا جهة انتمائهم.

وعليه، ندعو اهلنا الايزيديين في مخيمات النزوح، وفي المناطق التي عادوا اليها مؤخرا بعد تحريرها على ايدي قوات البيشمركة الابطال، الى التصويت للقائمة 184 ولمرشحيها، لانهم سيكونون السند الاكيد للقضايا الايزيدية في الفترة القادمة.

مركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 7 ايار 2018