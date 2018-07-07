مرض الحمى النزفية في جلسة حوار في قاعة لالش ايسيا

مكتب لالش ايسيا

بغية توعية المجتمع في كيفية التعامل مع انتشار الامراض والأوبئة وخاصة مرض الحمى النزفية, وانتشاره في الاونة الاخيرة في محافظة نينوى وبعض المحافظات العراقية الاخرى.

من هذه الانطلاقة قام مكتب لالش ايسيا وبتاريخ (6/7/2018) عصر يوم الجمعة وفي حديقة قاعة لالش ايسيا, بجلسة حوار حول مرض الحمى النزفية قدمه الدكتور ايفان خالد, بحضور مجموعة من الشباب والمثقفين والمعلمين.

تتطرق فيها الدكتور وعرض كيفية انتشار المرض وطرق الوقاية والعلاج, ومكافحة المرض بالقضاء على حشرة القراد المسببة لنقل المرض التي تعيش على دم الماشية لينتقل الى الانسان من خلال اللحوم المذبوحة واللمس من دون رقابة صحية, ومكافحة الكثير من أنواع البعوض باستعمال المبيدات الفعالة التي تعتبر ناقلة لفيروس مرض الحمى النزفية. وسط غياب تام لأي دور رقابي من قبل الحكومة المنتهية ولايتها أو وزارة الصحة ، حيال معالجة المرض.

وفي ختام هذه الجلسة تم تبادل الاراء والأفكار, وجرى نقاش حول المرض بين الحضور والدكتور من خلال توجيه الاسئلة, وهو بدوره يقدم التوضيح لاسئلتهم.

و شكر الحضور دور مكتب لالش ايسيا في اقامته لهذه النشاطات.