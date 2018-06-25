وكيل سمو الامير يقدم مذكرة لبرلمان كوردستان حول زيادة عدد مقاعد كوتا الايزيديين

اعلام المجلس

ترأس السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير) وفدا ايزيديا من المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى والهيئة الاستشارية يرافقهم السيد شيخ شامو (عضو برلمان اقليم كوردستان عن كوتا الايزيديين) للقاء رئيس برلمان اقليم كوردستان ورؤساء الكتل السياسية. وذلك اليوم الاثنين 2018/6/25.

وخلال هذه الزيارة التقى وكيل سمو الامير بالسيد جعفر امينكي (رئيس البرلمان) وقدم السيد حازم تحسين سعيد مذكرة الوفد التي تنص على اعطاء مقاعد اضافية للايزيديين في برلمان اقليم كوردستان . مؤكدا على ضرورة ان ينال الايزيديين المزيد من الحقوق في اقليم كوردستان وزيادة عدد مقاعد كوتا الايزيديين حق شرعي على اعتبار ان للايزيديين خصوصية دينية في الاقليم يجب مراعاتها.

وكما زار الوفد عددا من رؤساء الكتل السياسية وتم التباحث معهم بهذا الخصوص والقى الوفد ترحيبا كبيرا من لدن رؤساء الكتل السياسية.