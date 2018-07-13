مدرسة كوجو متحفاً للجينوسايد

الباحث/ داود مراد ختاري

تم استحصال موافقة الدولة على جعل مدرسة كوجو متحفاً للجينوسايد، لان تنظيم الدولة الاسلامية الداعشية جمع أهالي القرية فيها وتم ابادتهم جميعاً يوم 15-8-2014، وسيتم بناء نصب تذكاري للمجزرة وبناء قاعة بجانب المدرسة، هذا ما صرح به لنا السيد نايف جاسو رئيس عشيرة المندكان مشكوراً.

الجدير بالذكر ان عدد ضحايا قرية كوجو (1202) ضحية والشهداء في (22) مقبرة جماعية .

بالرغم من الوعود المتكررة ومرور اربع سنوات على الجينوسايد لكن لم تفتح المقابر من قبل الجهات المختصة لحد الآن .

تقع قرية كوجو (23) كم جنوب مركز شنكال، و(173) كم غرب مدينة الموصل .