محامية ايطالية: ما سمعته عن قصص الايزدية في سنجار غيّر حياتي وطباعي

لقمان سليمان – شبكة لالش الاعلامية

قالت المحامية أنيزة كريدا من ايطاليا أثناء زيارتها الى معبد لالش في حديث الى شبكة لالش الاعلامية “عملت مع الايزدية النازحين في اليونان بعد غزو داعش لمناطقهم في شنكال وبعشيقة وبحزاني والمناطق الايزدية الاخرى ، وحينها التقيت بالايزدية واستمعت الى معاناتهم بعد تدمير داعش لمناطقهم وقتل الابرياء وخطف الاطفال والنساء ، ومأساتهم تفطر القلب، لقد تألمت كثيرا عندما سمعت قصصهم الحزينة والمؤلمة”.

وأكدت ” بعد سماعي تلك القصص الحزينة تغير طبعي والمآسي التي سمعتها من الايزدية غيرت حياتي وتفكيري لانها المرة الاولى التي اعيش مع تلك المأساة القاسية التي عاشها أبناء الديانة الايزدية وخاصة في جبل شنكال والقرى المحيطة بها، وأثناء وجودي معهم في اليونان كانوا يرحبون بنا بصدر واسع بالرغم من معاناتهم وجرحهم العمي” .

وأضافت كريدا “بعد وجودى مع النازحين في اليونان عرضت علية منظمة ايطالية في كوردستان العراق للعمل مع النازحين، فوافقت مباشرة وبدون تردد وانا سعيدة جدا لوجودي مع الايزدية والعمل معهم اينما كانوا ، ووجودي اليوم في معبد لالش زاد من سروري وسعادتي لانني تعرفت على الكثير من الطقوس والمراسيم الدينية التي تقام في المعبد ، وفلسفة الديانة الايزدية القديمة”.