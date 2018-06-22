لالش شيخان بالتنسيق مع منظمة (IRC) ينظم ورشة عمل حول مهارات التواصل

مركز لالش / الشيخان

في يوم الخميس المصادف الخميس 21/6/2018 مركز لالش / الشيخان و بالتنسيق مع منظمة IRC تم اختتام ورشة عمل لـ (7) مشاركين حول مهارات التواصل في قاعة مركز لالش / الشيخان لمدة يومين و لفترة ساعتين من الساعة ( 10 ) إلى الساعة ( 12 ) في كل يوم .

حيث أستعرض الأستاذ ( أحمد إبراهيم ) أهم النقاط الأساسية حول كيفية التواصل مع الأفراد و المجموعات و كذلك بيّن الأستاذ المحاضر بعض نماذج مهارات التواصل المختلفة المحلية و العالمية و تمت مناقشتها من قبل المحاضر و المشاركين في هذه الورشة و في أثناء المحاضرة طرح المشاركون بعض الأسئلة حول موضوع الورشة و تمت مناقشتها و الإجابة عليها من قبل السيد المحاضر ، و في ختام الورشة شكر كل من المشاركين فيها و الأستاذ ( أحمد إبراهيم ) جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه الدائم مع المنظمات و إقامة هكذا نشاطات التي ترفع من مستواهم الثقافي .