لالش باعدرى يكرم ستين طفلا نازحا

اعلام مركز لالش فرع باعدرى

بهدف احياء اليوم العالمي للطفل و زرع البسمة على وجوههم البريئة بيومهم , بتاريخ 1/6/2018 الذي يصادف اليوم العالمي للطفولة قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتكريم ستين طفلا نازحا من مخيم باعدرى للنازحين بهذه المناسبة بحضور الهيئة الادارية لمركزنا و معلمي المخيم و ممثلة منظمة صوت بيران في المخيم المذكور.

بهذه المناسبة اكد نائب مسؤول مركزنا في كلمة بيوم الطفل : في البداية اهنئ جميع اطفال العالم ومن ضمنهم اطفالنا وخاصة النازحين وهؤلاء المحرومين من ابسط وسائل العيش الكريمة , واستمر السيد سعد صباح سعدو بقوله : ما قمنا به اليوم ليس سوى جزء البسيط من واجبنا و سنستمر قدر المستطاع لان زرع البسمة و اشاعة روح الفرح و الطمانية بداخلهم واجب مقدس ونحب ان نكون قريبين من عالمهم الخاص .

بعدها تم تكريم ستين طفلا بهدايا مقدمة من قبل مركز لالش فرع باعدرى وتم توزيع عليهم من قبل جميع الحضور وسط اجواء الفرح والبهجة على وجوه جميع الحضور .

ويعتبر مخيم باعدرى من المخيمات التي انشئ في ناحية باعدرى بدعم من قبل منظمة صوت بيران المدعومة من قبل منظمة يونسيف و يحتضن اكثر من مئة طفلا و بأعمار مختلفة .