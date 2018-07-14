لالش باعدرى يقيم دورة لخمس وعشرين طالبا

اعلام مركز لالش فرع باعدرى

بهدف التهيئة للسنة الدراسية القادمة واستغلال الفترة العطلة الصيفية , بتاريخ 10/7/2018 اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بالتعاون مع مركز الشباب و الرياضة في الشيخان دورة تقوية لمادة الانكليزي لخمس و عشرين طالبا من طلبة الصف التاسع الاساسي الجدد في مبنى المركز بحضور مسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش و ممثلين عن مركز الشباب المذكور .

بهذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش باعدرى : ان مركز لالش فرع باعدرى يهتم بكافة شرائح المجتمع و خاصة الطلبة لكونهم الشريحة المهمة في المجتمع و بناء المستقبل تقع على عاتقهم، ومن واجبنا ان نقدم لهم يد العون بغية الوصول الى مبتغاهم , واستمر السيد خلات باعدرى بقوله : لذا ارتأينا إقامة هذه الدورة لتقوية وتهيئة الطلبة الجدد في الصف التاسع الاساسي للسنة الدراسية الجديدة كي يواصلوا مشوارهم الدراسي وان يكونوا سندا لهم ولعوائلهم و بني جلدتهم .

يشارك في الدورة خمس و عشرين طلابا لمدة خمس عشرة يوما بحدود ساعتين لكل يوم مع توفير كافة الاجواء المريحة لهم من قبل المنظمين وتلقى محاضرات الدورة مدرسة الاختصاص نيركز ابراهيم .

من الجدير بالذكر سبق وان اقام لالش باعدرى دورات تقوية لمواد المختلفة بالاظافة الى نشاطات وفعاليات اخرى تعنى بالشأن الطلابي في باعدرى .