لالش ايسيا يكرم كوكبة من الطلبة في ثانوية ريهات

مكتب لالش ايسيا

بمناسبة أعلان النتائج النهائية للعام الدراسي(2017 ــ 2018) في ثانوية ريهات, وتشجيع الطلبة على الدراسة والتعليم , ودور المعلم الكبير في تقدم ونجاح عملية التربية والتعليم .

قام مكتب لالش ايسيا الثقافي والاجتماعي وبتاريخ 19/5/2018 وبالتعاون مع ادارة مدرسة ثانوية ريهات, بتكريم الطلبة المتفوقين فيها .

بحضور مسؤول واعضاء مكتبنا, ومدير ومعلمي مدرسة ريهات, وجمهور غفير من طلبة الثانوية, تم تكريم (18) طالبا وطالبة من المتفوقين في المراكز الاولى والثانية والثالثة في ثانوية ريهات في قرية ايسيا. وشكر الحضور جهود لالش ايسيا في اقامة مثل هذه النشاطات.