كيف تكون قائداً ناجحاً

ضمن برنامج دورة كوادر الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الخاصة بتقوية القدرات الثقافية والتنمية البشرية لستون كادر من كلا الجنسين ومن مختلف المناطق التابعة لتنظيمات الفرع.

فقد قام السيد سليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني بإقامة ندوة موسعة في يوم الخميس المصادف 2018/7/12 لمدة ساعة في قاعة مركز لالش/دهوك تحت عنوان( كيف تكون قائداً ناجحاً ) وقد ركز المحاضر في ندوته على معرفة معنى القائد وأنواع القادة والصفات التي يجب توفره في القائد الناجح وبعد ذلك تم فتح باب النقاش بينه وبين الكوادر الذين أعطوا للندوة رونقاً بهياً بأستفساراتهم وأسئلتهم القيمة، وقد أختتم السيد أرشد سعيد الندوة الذي أدار الندوة بتقديم كلمة شكر للمحاضر والكوادر.