مايو 13, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

كبير القوالين يهنئ مركز لالش بيوبيله الفضي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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تهنئة من كبير القوالين ( القوال بهزاد قوال سليمان) لمناسبة اليوبل الفضي لتاسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي

لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون (اليوبل الفضي) لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك. اتقدم لرئيس واعضاء المركز و لجميع العاملين. بازكى التهاني والتبريكات لمرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس هذا الصرح الايزيدي العريق.
هذا المركز الذي لم يدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الايزيديين. وسعى للتعريف بالديانة والمجتمع الايزيديين في كوردستان و العراق والعالم.
وكما لا يخفى على القاصي والداني ما بذله مركز لالش الثقافي والاجتماعي من جهود جبارة لتدريس مادة الايزيدياتي في مدارس اقليم كوردستان. ولاول مرة في تاريخ الايزيدية ان يدعم رجال الدين الايزيديين بتخصيص رواتب لهم من اجل استمرار في عملهم.
وكما لا ينكر دور المركز بالمساهمة في تطوير المجتمع الايزيدي وفي كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية ليرتقي بمستوى الفرد والمجتمع معا.
فالف مبروك لكم اليوبل الفضي. ونحو المزيد من التقدم والابداع لخدمة مجتمعكم.
ونسأل الله وطاووس ملك ان يسددوا خطاكم ويثبتوا اقدامكم لمصلحة الايزيديين.

رئيس القوالين
القوال بهزاد قوال سليمان
عضو المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى
2018/5/12

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