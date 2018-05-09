في سنجار.. المياه تغمر النازحين ودعوات لمساعدات عاجلة

في سنجار.. المياه تغمر مخيما للنازحين ودعوات لمساعدات عاجلة

اربيل (كوردستان 24)- تواجه مخيمات النازحين الايزيديين في بلدة سنجار اوضاعا انسانية مزرية بعد الفيضانات التي تسببت بها الامطار الغزيرة.

ومنذ ايام تشهد مناطق عديدة في اقليم كوردستان ومناطق اخرى من العراق امطارا رعدية غزيرة مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالمنازل والبنية التحتية وغيرها من الممتلكات.

ولقي اربعة اشخاص على الاقل مصرعهم في دهوك بفعل الفيضانات التي ضربت المدينة قبل ايام فيما توفي طفل يوم امس في اربيل بعد موجة اخرى من الامطار.

وقالت مؤسسة بارزاني الخيرية في بيان إن “العديد من الايزيديين الذي يقطنون في جبل سنجار تعرضوا لخسائر مادية كبيرة بسبب الامطار الغزيرة”.

وأضافت أن المئات من العائلات فقدت كل ممتلكاتها تقريبا في المخيمات.

وأعربت المنظمة الخيرية الكوردية عن استعدادها لتقديم وتوزيع المساعدات للعائلات المتضررة في بلدة سنجار موطن الايزيديين في نينوى.

ولا يزال هناك مئات الآلاف من الايزيديين نازحين في إقليم كوردستان على الرغم من تحرير موطنهم من قبضة تنظيم داعش اواخر عام 2015.

وأدت المعارك ضد التنظيم المتطرف الى تدمير 80 بالمئة من سنجار وهو ما دفع الكثير من سكانها الى عدم العودة اليها بعد تحول منطقتهم الى مدينة اشباح.