في ذكرى تأسيسه.. لالش باعدرى يكرم ستين متفوقا

اعلام مركز لالش باعدرى

بعد مرور ثلاثة عشر سنة حافلة بالنشاطات والفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة وعلى مختلف الاصعدة لأهالي باعدرى وأطرافها , استذكرت الهيئة الادارية للالش باعدرى الذكرى السنوية لتأسيس مركزهم الثقافي والاجتماعي الذي اسس كأول مركز ثقافي واجتماعي في باعدرى من قبل الهيئة العليا لمركز لالش دهوك في 14/7/2005 , لذا تقديرا ووفاء لهذا المركز وما قام به طيلة اكثر من عقد من الزمن قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتاريخ 13/7/2018 بتكريم عدد من الطلبة المتفوقين في باعدرى بحضور مسؤول الهيئة الادارية للمركز والآنسة هديه حسين حمد عضو الهيئة العليا لمركز لالش وممثلين عن الدوائر الحكومية والحزبية ومدراء والهيئات التدريسية للمدارس الخمسة في باعدرى بالإضافة الى اولياء امور الطلبة وعدد غفير من ابناء باعدرى.

استهلت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت اجلالا و اكراما على ارواح شهداء الحركة التحررية الكوردية وفي مقدمتهم البارزاني الخالد تلتها كلمة مسؤول المركز السيد خلات باعدرى الذي هنئ بدوره ونيابة عن زملاءه في الهيئة الادارية للمركز جميع اهالي باعدرى بمناسبة ذكرى تأسيس مركزهم الثقافي كما هنئ الطلبة المتفوقين في دراستهم في العام الدراسي 2017/2018 وثمن جهود اوليائهم وهيأتهم التدريسية وأكد بأن ما نراه اليوم لم يأتي من فراغ مبينا ان هنالك مجموعة عوامل تضافرت وادت الى تفوقهم ودعاهم الى الاستمرار في هذا التفوق بغية بلوغ الهدف المنشود في حياتهم .

بعدها القى السيد صادق قاسو علو مسؤول لجنة محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في باعذرة وكالة كلمة الحزب، والذي بدوره هنى المركز بذكرى بمرور ثلاثة عشر سنة لتأسيسه كما هنئ جميع الطلبة المتميزين على مدارسهم وثمن جهود الجميع وتمنى الاستمرار في ديمومة مشوارهم كي ينالوا المعالي .

بعدها تم تكريم جميع المتفوقين بهدايا مقدمة من قبل مركز لالش فرع باعدرى من قبل السادة الحضور وسط اجواء الفرح والبهجة والسرور على وجووههم ووجوه الحضور في امسية غاب عنها التشاؤم وصعوبات الحياة ومعاناتها بل ولدت روية جديدة لمستقبل مشرق قريب لهم , بالإضافة الى بروز الدافع القوي لرفاق الطلبة الذين حضروا المناسبة .

من جانب اخر تم تكريم الطالبة المتفوقة (رانيا خلف الياس) الاولى على مستوى تربية قضاء شيخان لمرحلة التاسع الاساس باكثر من هدية بالإضافة تكريم مدرسة ميترا الاساس نظرا لحصولهم على تلك المرتبة الانفة الذكر.

من الجدير بالذكر بان مركز لالش فرع باعدرى من المراكز الوحيدة في الناحية وأخذ على عاتقه مهام صعبة منها خدمة جميع اهالي الناحية بجميع طبقاته الاجتماعية ,, بالإضافة الى ذلك تكريم الطلبة ضمن النشاطات السنوية للمركز.