يوليو 02, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

عقيلة وكيل سمو الامير؛ تقيم مأدبة غداء وتكرم لعدد من الناجيات

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فى :شؤون ايزيدية
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عقيلة وكيل سمو الامير؛ تقيم مأدبة غداء وتكرم لعدد من الناجيات  
اعلام المجلس
اقامة السيدة ميان خيري بك (عقيلة وكيل سمو الامير السيد حازم تحسين سعيد) مأدبة غداء لعدد من النساء الناجيات. وذلك اليوم 2018/6/30 في دار الامارة في الشيخان..
وكما تم تكريمهم بمبلغ مليون دينار من صندوق الأمير تحسين سعيد لخيرات الايزيدية.
وعن هذه المبادرة قالت السيدة ميان خان؛ منذ فترة اريد ان التقى بعدد من الناجيات وتقديم بعض المساعدة لهن والاستماع لمشاكلهن.
مضيفة بان الناجيات بحاجة الى التواصل معهن من اجل التخفيف عنهن.
ولقائنا بهن كان له صدى في نفسيتهن.

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