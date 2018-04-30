صبي ايزيدي ينتحر داخل مخيم للنازحين في زاخو

السومرية نيوز/ بغداد: افاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن صبيا انتحر داخل مخيم للنازحين في قضاء زاخو شمالي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان “صبيا يبلغ من العمر 11 عاما اقدم اليوم على شنق نفسه داخل مخيم جم مشكو للنازحين الايزيديين بقضاء زاخو شمالي العراق”، مبينا ان “الصبي هو من اهالي مجمع حطين (دوكري) ضمن قضاء شنگال (سنجار), ويدعى ريبوار حاجم، وكان نازحاً في شمال العراق منذ الثالث من اب 2014”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “اسباب الانتحار لم تعرف لغاية الان”، مشيرا الى ان “والد الصبي لا يستبعد ان تكون الافلام الاجنبية وراء انتحار نجله”.

وتشهد مدن إقليم كردستان بين حين وآخر حالات انتحار، وتعزو المنظمات المدنية والجهات المعنية هذه الحالات إلى أسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية.