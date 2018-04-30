سمو الامير تحسين سعيد علي؛ يستقبل عدد من الشخصيات في الشيخان

اعلام المجلس

تتوافد الشخصيات السياسية والبرلمانية والاجتماعية لديوان الامير تحسين سعيد علي امير الايزيديين في العراق والعالم. لتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة عودته للوطن.

ومن هذه الشخصيات التي زارته اليوم الإثنين 2018/4/30 في قصر الامارة في الشيخان.

السيد هوشيار زيباري (وزير خارجية العراق السابق) و الوفد المرافق له؛ و السيد محمود الايزيدي (مسؤول لقى 20 شيخان)، و السيد شيخ سردار (قائمقام قضاء شيخان)، و السيد سربست اغا (رئيس عشيرة دوسكيه)، و السيد محسن سعدون (عضو برلمان العراق) و السيد شيخ شامو (عضو برلمان كوردستان – العراق)، و السيد محما خليل (قائمقام شنكال و عضو برلمان العراق السابق) مجموعة من الوجهاء رؤساء العشائر و مثقفين المنطقة.