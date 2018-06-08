زواج بيرانية هسن ممان

الباحث / داود مراد ختاري

منذ فترة وأنا في حوار مع سيادة أمير الايزيدية والمجلس الروحاني الموقر وابناء المجتمع الايزيدي حول اصدار قرار، أو تأكيد على قرارهم الصادر في 19-4- 1968، بزواج بيرانية هسن ممان من بقية البيرانية ((الغيرالاربعون الذين هم مريدين لهم)) بل بالزواج من هم ليسوا بمرداء لهسن ممان … اي هناك ثمانية عوائل بيرانية ليسوا من مرداء – مريدي – هسن ممان لكن المصيبة لا يقبلون بالزواج من بيرانية هسن ممان وهم بيرانية (هسنالكا – الوبكر – بير بوب – بير بوال – مهمد ربن – بير سين البحري – هاجيال – اومر خالا)….

قبل فترة عقد اجتماع حول الموضوع بحضور الامير وبابا شيخ ورجال الدين، وتحدثت عن الموضوع بشكل تفصيلي ومدى السلبيات التي ستخلف المشكلة عند عدم حلها ، علماً ان هذا الزواج لا يمس بالحد والسد للديانة الايزيدية، لان الشيخ آدي الثاني بن أبو البركات (ع) قد منحه بيرانية (40) عائلة، وبقية البيرانية الثمانية يحلل الزواج منهم، لان الشيخ آدي كان ذكياً وداهية عصره، منح هسن ممان مجموعة بيرانية وترك آخرين كي يتم الزواج بينهم (( كانت حينها عدد العوائل البيرانية أكثر من 70 عائلة بيرانية)) لكن نتيجة الفرمانات لم تبقى ذرية الكثير من هذه العوائل .

لم يتم الزواج بين هذه العوائل منذ فترة وأخذت طابع اجتماعي معقد، والان لدينا (35) شاباً من بيرانية هسن ممان لا يستطيعون الزواج لعدم وجود فتيات يتزوجن بها، وهذه العوائل البيرانية الثمانية تمنعهم الزواج من بناتهم .

وقبل فترة اجريت استفتاء وارسلت رسائل الى حوالي (500) شخصية ايزيدية حول الموضوع كانت النتيجة موافقة الأكثرية بالزواج بين هذه العوائل التسعة .

93% نعم و 3% رفض عملية الزواج ، بينما لم استلم رد 4% .

أتمنى من المجتمع الايزيدي التحرك وإنقاذ هؤلاء الشباب من محنتهم، ونؤكد ثانية الموضوع لا يمس بالحد والسد للديانة الايزيدية بتاتاً.