رسالة مفتوحة إلى مجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وكافة الجهات ذات العلاقة.

تحية طيبة:

قامت الدولة الإسلامية للدواعش، بخطف (410) من رجال الإيزيدية يوم 26-4-2015، بعدما طلب منهم التجمع في جامع منطقة الخضراء في تلعفر/غرب الموصل، حيث اقتادوهم إلى جهة مجهولة بشاحنات حمل كبيرة، ولازال مصيرهم مجهولاً منذ ذلك اليوم، نناشدكم بأسم الإنسانية بالادانة والتحرك لكشف حقيقة بقاءهم على قيد الحياة من دونه.

الجدير بالذكر تم خطف هؤلاء الأشخاص في شنكال في اليوم المشؤوم 3- 8- 2014 .

الباحث التاريخي/ داود مراد ختاري

26-4-2018

An Open Letter to the International Security Council and International Human Rights Organizations Greetings.

today corresponding 26/4/2015, The Islamic State kidnapped (410) Yazidy men after they were asked to gather in a mosque in the green zone in Tilafer, Mosul. They were mobilized to an unknown position by trucks and they are still unaccounted for. In the name of humanity, we plea you to condemn and take action to figure out if they are still alive. It is worth noting that they were captured on August, 3rd, 2018.

Researcher, Dawood Murad Khatari