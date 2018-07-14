يوليو 14, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

خمس عشرة فتاة ضمن نشاط للالش باعدرى

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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خمس عشرة فتاة ضمن نشاط للالش باعدرى

اعلام مركز لالش فرع باعدري

بهدف دعم العنصر النسوي وتقديم العون لهم ومشاركتهم في الفعاليات الثقافية .بتاريخ   /6/2018 قام مركز لالش فرع باعدري بالتعاون مع مركز الشباب والرياضة في شيخان بإقامة دورة حول (فن الخط الجميل) في مبنى مركز المذكور بحضور مسؤول وأعضاء الهيئة الادارية للمركز و خمس عشرة فتاة من اهالي ناحية باعدري .

بهذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدري : نحن نحاول تقديم النشاطات لكل الفئات الاجتماعية وبالأخص العنصر النسوي لكونهن العمود الفقري للعائلة في المجتمع ومتى ما تثقفت المرأة تثقف المجتمع برمته . واستمر السيد خلات باعدري مسؤول المركز بقوله : رأينا اقامة هذه الدورة بهدف فسح المجال امام المرأة في الحياة العامة والاستفادة منها في حياتهم المستقبلية العائلية .

هذا استمرت الدورة ليوم بحدود ساعتين القى محاضرات الدورة الخطاط سمير باعدري في مبنى المركز ,وسبق ان قدم المركز نشاطات وفعاليات عدة تعنى بالعنصر النسوة في ناحية باعدرى وأطرافها .

 

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