خمس عشرة فتاة ضمن نشاط للالش باعدرى

اعلام مركز لالش فرع باعدري

بهدف دعم العنصر النسوي وتقديم العون لهم ومشاركتهم في الفعاليات الثقافية .بتاريخ /6/2018 قام مركز لالش فرع باعدري بالتعاون مع مركز الشباب والرياضة في شيخان بإقامة دورة حول (فن الخط الجميل) في مبنى مركز المذكور بحضور مسؤول وأعضاء الهيئة الادارية للمركز و خمس عشرة فتاة من اهالي ناحية باعدري .

بهذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدري : نحن نحاول تقديم النشاطات لكل الفئات الاجتماعية وبالأخص العنصر النسوي لكونهن العمود الفقري للعائلة في المجتمع ومتى ما تثقفت المرأة تثقف المجتمع برمته . واستمر السيد خلات باعدري مسؤول المركز بقوله : رأينا اقامة هذه الدورة بهدف فسح المجال امام المرأة في الحياة العامة والاستفادة منها في حياتهم المستقبلية العائلية .

هذا استمرت الدورة ليوم بحدود ساعتين القى محاضرات الدورة الخطاط سمير باعدري في مبنى المركز ,وسبق ان قدم المركز نشاطات وفعاليات عدة تعنى بالعنصر النسوة في ناحية باعدرى وأطرافها .