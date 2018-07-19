حسين قائيدي: نعمل ليلا ونهارا من اجل تحرير المختطفين الايزيديين ولايزال مصير الآلاف منهم مجهولاً

منظمة جفين:- زيارة الناشط ( كاوة عيدو الختاري ) مسؤول منظمة جفين لتنمية المجتمع إلى مكتب شؤون المختطفين الايزيديين في دهوك وذلك في يوم الاثنين الموافق 2/7/2018, وكان في الاستقبال مسؤول مكتب شؤون المختطفين الايزيديين – دهوك (حسين قائيدي).

وقال الناشط ( كاوة الختاري) مسؤول منظمة جفين ” الهدف من الزيارة هو دعم المادي و المعنوي للناجين والناجيات من قبضة تنظيم داعش وكيفية تقديم المساعدات الإنسانية و مشاركتهم في مشاريع المنظمات المجتمع المدني وتأهيل النفسي و الصحي لهم”

وأوضح الختاري ” نثمن جهود مسؤول مكتب شؤون المختطفين الايزيديين ( حسين قائيدي) على تحرير عدد كبير من المختطفين الايزيديين من قبضة داعش الإرهابي كما نشكر مكتب الخاص للسيد ( نيجيرفان البارزاني ) على فتح هذا المكتب لخدمة الايزيديين والاهتمام بالمختطفين الايزيديين “

من جانب أخر رحب مسؤول مكتب المختطفين بالناشط الختاري وقال ” نحن في هذا المكتب نعمل ليلا و نهارا من اجل تحرير المختطفين الايزيديين و لكي نخدمهم و نحررهم من قبضة الإرهابيين ” واستمر بالحديث “هذا واجبنا الإنساني وشرفا كبيرا لنا إن نخدم أبناء جلدتنا

وبدعم من مكتب الخاص للسيد( نيجيرفان بارزاني ) سوف نعمل المستحيل لكي نحرر شرف الإنسانية والمختطفين الايزيديين”

وفي نهاية الزيارة شكر مسؤول مكتب شؤون المختطفين الايزيديين, الناشط كاوة الختاري على هذه الزيارة الجميلة و غادر الختاري المكتب بحفاوة كما استقبل .

** جدير بالذكر و كان الكورد الايزيديون قد تعرضوا لحملة ابادة فظيعة من جانب تنظيمات داعش الإرهابي الذي هاجم مناطقهم في الـ 3 من أغسطس/آب 2014 وقد خطف مسلحوا التنظيم الآلاف من الفتيات و النسوة الايزيديات خلال الحملة، وقد تم حتى الآن تحرير أكثر من 3300 من هؤلاء بدعم من مكتب الخاص للسيد نيجيرفان البارزاني فيما لايزال مصير الآلاف منهم مجهولاً.