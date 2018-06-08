جمعية فرنسية تزور مركز لالش للتباحث عن اوضاع الايزدية

اعلام مركز لالش / دهوك

زار اليوم وفد من جمعية ميزوبوتاميا الفرنسية لمركز لالش دهوك للتباحث عن تراث وعراقة الديانة الايزدية،واثناء هذه الزيارة تحاور السيد باسكال ماكسيان مسؤول الجمعية مع السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش دهوك حول الديانة الايزدية وقدسية الاضرحة وقدمها وعن الدور الكبير لمركز لالش في حفظ التراث والفلكلور الايزدي.

واثناء هذه الزيارة تبادل الطرفان سياق الحديث واكد السيد شيخ شامو في حديثه على الظلم والاضطهاد الكبيرين الذي تعرض له الايزدية عبر التاريخ عبر سلسلة من حملات الابادة الجماعية، لافتا الى ان واقع الايزدية اليوم مؤلم وسيء في مخيمات النازحين، فالتهميش المستمر من قبل الحكومة العراقية جعل من الايزدية متشائمين من الوضع الراهن والمشاكل التي يمر بها البلد والتماطل بعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور ،تلك المادة التي تعتبر الحل الوحيد للمشاكل التي يمر بها الايزدية بهذه الظروف عند تطبيقها.

ومن جانب اخر تطرق الشيخ الى كارثة شنكال والهجمة البربرية التي تلقوها الاهالي في شنكال من قبل تنظيمات داعش الارهابية وما خلفت من مآسي وضرر للايزدية في شنكال.

وتخلل الزيارة ايضا اجراء لقاء مع السيد شمو قاسم مسوؤل اللجنة الثقافية في المركز وتطرق السيد شمو الى دور مركز لالش في حفظ التراث والفلكور الايزدي من الزوال والدور الكبير لمركز لالش في صون هذا التراث.

وفي ختام الزيارة شكر الوفد الزائر السيد شيخ شامو وبقية الحضور للترحيب والاستقبال المميز .