جمعية فرنسية تزور مركزي لالش بعشيقة وبحزاني للتباحث عن اوضاع الايزدية

زار وفد من جمعية ميزوبوتاميا الفرنسية صباح هذا اليوم مركزي لالش بعشيقة وبحزاني ، وعلى هامش زيارتهم المنطقة أجروا سلسلة لقاءات مع شخصيات دينية وثقافية واجتماعية.



حيث التقوا في بحزاني سماحة السيد رئيس القوالين قوال بهزاد سليمان سفو عضو المجلس الروحاني الايزدي الأعلى ، رئيس المجلس الاجتماعي في بحزاني وتحدث لهم عن بعض المسائل والقضايا الدينية واليات عمل المجلس الروحاني الايزدي الأعلى ودور القوالين في الطقوس والمراسيم الدينية الايزدية ودورهم الكبير في الحفاظ على الارث الديني الايزدي ، كما تطرق الى الدمار الذي احدثه داعش الإرهابي في المنطقة وهدمه المزرات والمعالم الدينية في المنطقة وحرقه المكتبات التي كانت تحوي كتب نادرة وقيمة عن الايزديين وتاريخهم وحضارتهم وفلسفتهم ..

ايضا زار الوفد مزار الشيخوبكر في بحزاني واطلعوا خلال زيارتهم على ما خلفه داعش من حرق لبساتين الزيتون .. وفِي هذا السياق تحدث رعد طارق الى ما خلفه داعش الإرهابي في المنطقة من دمار وحرق لبساتين الزيتون واهمية زراعة الزيتون لاهالي المنطقة وقدمها التاريخي وأضاف تم حرق بيوت المواطنين ونهبها وتدميرها وتجفيف الآبار وردمها وتفجير القبب وكل المزرات الدينية والمعالم في المنطقة.

ختام لقاءاتهم كانت مع الإعلامي نصر القوال حول مزار الشيخوبكر من الناحية الدينية والتاريخية والدنيوية وآثار هدم المزارات على نفسية الفرد الايزدي ، ومراحل إعمار المزرات بجهود ذاتية دون اي دعم حكومي ، كما تطرق الى مكانة الشيخوبكر في المنطقة حيث يقتاد هذا المكان أهل المنطقة من اجل العبادة والسياحة في نفس الوقت.