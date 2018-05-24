جائزة الأميرة ديانا لفتى أيزيدي

راديو سوا/ سميرة علي مندي / خاص: منحت مؤسسة الأميرة ديانا البريطانية جائزتها التقديرية للشباب الفاعلين المبادرين للعام 2018 للفتى الأيزيدي ابن قضاء سنجار العراقي سيف وعد الله.

وقال مدير منظمة “الجسر الجوي لأطفال العراق” الناشط الأيزيدي ميرزا دنايي، إن مؤسسة الأميرة ديانا أبلغته الأربعاء بفوز سيف بالجائزة نظرا لمواهبه الأدبية التي سخرها بعد تحريره من قبضة تنظيم داعش لإيصال محنة الأيزيديين إلى العالم ولمساعدته بقية الفتيان الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي على التحرر من صدمتهم النفسية.

قصة سيف مع داعش بدأت في صيف عام ألفين وأربعة عشر عندما تحولت العطلة الصيفية إلى كابوس مع اقتحام مسلحي التنظيم قرية كوجو في قضاء سنجار، ويضيف سيف في حديث لـ “راديو سوا” أن “عناصر داعش جاؤوا إلينا في منزل عمي وخيرونا بين دخول الإسلام والموت”.

قتل تنظيم داعش رجال قرية كوجو ومن بينهم والد سيف لرفضهم اعتناق الدين الإسلامي و”نقلوا النساء والأطفال إلى البعاج وتلعفر ليتم هناك فصل الأطفال عن أمهاتهم”.

ويضيف “كنا 16 طفلا وكنا نبكي وجمع عناصر داعش لاحقا النساء الكبيرات سنا وبينهن والدتي وأوقفوهن على سور معهد ثم قام الإرهابي جسار وهو سعودي الجنسية ومعه عنصر آخر بإعدامهن بسلاح رشاش”.

بقاؤه مع أخيه الصغير “ساري” في تلعفر لمدة أربعة أشهر خفف عنه حزنه على موت والديه وفراق شقيقاته الثلاث اللواتي باعهن التنظيم كسبايا في الموصل والرقة السورية.

لكن حزنه تضاعف عندما انتزع عناصر تنظيم داعش أخاه الصغير واقتادوا هو مع مجموعة من الأطفال والمراهقين الأيزيديين إلى معسكر الفاروق في سورية لتدريب من يسميهم التنظيم “أشبال الخلافة”.

يقول سيف عن ذلك المعسكر “كان يتواجد فيه نحو 50 طفلا أيزيديا ونحو 50 آخرين من أبناء عناصر التنظيم وبقيت هناك لسنتين و45 يوما وأطلقوا علي اسم سيف الدين العراقي”. ويضيف سيف “دربنا هناك رجل اسمه أبو حمزة البلجيكي على استخدام الكلاشنكوف والمسدس”.

ويشرح سيف كيف تعرض الأطفال الأيزيديون لشتى أنواع التعذيب في المعسكر “إذا أمروا أحدا بفعل أي شيء فعليه أن يفعل وإلا سيتعرض للضرب المبرح على قدميه أو للإلقاء في حفرة كبيرة مليئة بمياه قذرة وتسمى الجاموقة”.

بقي سيف في أسر داعش لمدة ثلاثة أعوام، واستطاع التحرر من قبضة التنظيم في ربيع عام 2017 ليعيش في مخيمات النازحين في إقليم كردستان. وقد انتقل مؤخرا إلى كندا ضمن برنامج للحكومة الكندية لدعم الناجين والناجيات من تنظيم داعش.

سيف أعرب عن سعادته لنيل جائزة الأميرة ديانا والشهادة التقديرية التي ستصله في تموز/يونيو المقبل، مؤكدا أنه سيواصل السعي لإيصال صوت الأيزيديين إلى العالم لمنع تكرار ما حدث لهم على يد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتشددة.