تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة فرهنك

مكتب لالش ايسيا

بغية تشجيع الطلبة نحو الدراسة والتعليم ونحو بناء المستقبل, ودعما للاهتمام بالتربية والتعليم والعلم والمعرفة, لانه المعيار الرئيسي في تقدم الامم والشعوب, وفي بناء الدول والأوطان, ودور المعلم وجهوده الكبيرة في التربية والتعليم ودوره الاساسي في التطور والتقدم العلمي لترقية ابناء المجتمع .

من هذه الانطلاقة قام مكتب لالش ايسيا الثقافي والاجتماعي وبتاريخ 17/5/2018 وبالتعاون مع ادارة مدرسة فرهنك الابتدائية, بتكريم الطلبة المتفوقين فيها .

بحضور مسؤول لالش شيخان ومدير ومعلمي مدرسة فرهنك, ومسؤول واعضاء مكتبنا وجمهور غفير من تلاميذ المدرسة تم تكريم (27) طالبا وطالبة من المتفوقين في المراكز الاولى والثانية والثالثة في مدرسة فرهنك) وشكر الحضور والطلبة جهود لالش ايسيا في اقامة مثل هذه النشاطات.