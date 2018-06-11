تحرير طفلة وامرأة ايزيديتين من اسر “داعش” في قرية بسوريا

اعلن مكتب مديرية تحرير المختطفين الكورد الايزيديين، اليوم الاحد، عن تحرير مختطفتين احداهما فتاة صغيرة والاخرى امرأة كانتا اسيرتين لدى تنظيم “داعش” الارهابي بقرية في سوريا، لافتا الى ان المديرية استطاعت لحد الان تحرير اكثر من 3300 كوردي ايزيدي من من مجموع (6714) مختطفا منهم.

وجاء في بيان للمكتب ان المديرية تمكنت فجر اليوم العاشر من حزيران الجاري من تحرير طفلة صغيرة وامرأة من احدى قرى على الجانب الاخر من الحدود وداخل الاراضي السورية كانت قد اختطفت في 3 من اب عام 2014 مع اسرتها في منطقة سنجار من قبل تنظيم “داعش” الارهابي”

وقال مدير المكتب حسين قائدي في تصريح صحفي ان المكتب استطاع تحرير امرأة باسم (هـ ن) وعمرها 22 عاما ومن اهالي منطقة تل قصب وفتاة باسم (ح) من مواليد قرية صولاغ وعمرها 13 سنة من اسر تنتظيم “داعش” الارهابي.

واشار قائدي الى انه بحسب احصائيات المكتب فانه استطاع لحد الان اكثر 3300 كورديا ايزيديا من الجنسين من بين 6714 مختطفا ومختطفة.

واوضح قائدي ان المحررتان ستصلات قريبا الى اقليم كوردستان ويسلمان الى اهلهما في مخيم خانكي ومخيم كبرتو في محافظة دهوك.